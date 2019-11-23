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Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
Сотрудники патрульной службы применили оружие, так как водитель, подозреваемый в угоне автомобиля, не реагировал на требования остановиться. Мужчину задержали
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве сотрудники ДПС открыли стрельбу, преследуя водителя, подозреваемого в угоне. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным ведомства, в районе 35-го километра МКАД сотрудники патрульно-постовой службы устроили погоню за автомобилем «ВАЗ-2107», за рулем которого сидел предполагаемый угонщик. Водитель не реагировал на требования ДПС остановиться, в результате сотрудники ведомства открыли стрельбу из табельного оружия.

Мужчину задержали, в результате стрельбы никто не пострадал, сообщили в МВД.

Как сообщает Telegram-канал 112, полицейские выстрелили в сторону нарушителя не менее восьми раз.

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22 ноября в подмосковной Электростали двое подростков 16 и 17 лет, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, наехали на автомобиле «ВАЗ-2105» на полицейского. Как сообщает Следственный комитет, их удалось задержать. Состояние сотрудника полиции в ведомстве не уточнили.

Авторы: Любовь Порываева, Наталия Анисимова
Теги: МКАД, ДПС, новости РБК
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