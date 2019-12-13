На Украине заявили о готовности к компромиссам при обмене заключенными

На Украине заявили о готовности к компромиссам при обмене заключенными

Киев готов пойти на серьезные взаимные уступки при новом обмене заключенными с Москвой, чтобы вернуть на родину как можно больше украинцев, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

«Мы готовы к очень серьезным компромиссам, для того чтобы забрать максимальное количество наших людей», — сказал он, назвав запланированный обмен заключенными «более чувствительным». По словам министра, Россия и Украина могут согласовать новый обмен в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

О возможном обмене по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, лидеры России и Украины договорились во время двусторонней встречи в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже. В ДНР заявили, что обсудили с Киевом участие в обмене свыше 140 человек, большинство из которых — сторонники самопровозглашенной республики. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в страну могут вернуться 72 заключенных.