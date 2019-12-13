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Политика ,  
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На Украине заявили о готовности к компромиссам при обмене заключенными

Киев готов пойти на серьезные взаимные уступки при новом обмене заключенными с Москвой, чтобы вернуть на родину как можно больше украинцев, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

«Мы готовы к очень серьезным компромиссам, для того чтобы забрать максимальное количество наших людей», — сказал он, назвав запланированный обмен заключенными «более чувствительным». По словам министра, Россия и Украина могут согласовать новый обмен в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Политика
Лидеры «четверки» условились об обмене пленными по схеме «всех на всех»

О возможном обмене по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, лидеры России и Украины договорились во время двусторонней встречи в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже. В ДНР заявили, что обсудили с Киевом участие в обмене свыше 140 человек, большинство из которых — сторонники самопровозглашенной республики. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в страну могут вернуться 72 заключенных.

Теги: обмен заключенными, Украина
Материалы по теме
В ДНР сообщили подробности будущего обмена пленными с Украиной
Политика
Зеленский заявил о возможном возвращении на Украину 72 заключенных
Политика
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