Климкин изложил сценарий перехода территорий Украины к России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что часть украинских территорий может перейти России, если Киев пойдет на «широкие компромиссы» в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он написал в статье для «Европейской правды».

Он отметил, что, вероятно, некоторые представители украинских властей не исключают подобные компромиссы, однако такой сценарий развития событий «крайне опасен».

«Этот путь, если будет избран, закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от России», — высказал свое мнение Климкин.

Другим путем может стать «замораживание конфликта» — сохранение статуса-кво при условии прекращения огня в Донбассе. По словам министра, этот статус может заблокировать будущее членство Украины в НАТО и отложить на неопределенный срок возвращение стране территорий.