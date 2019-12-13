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Климкин изложил сценарий перехода территорий Украины к России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что часть украинских территорий может перейти России, если Киев пойдет на «широкие компромиссы» в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он написал в статье для «Европейской правды».

Он отметил, что, вероятно, некоторые представители украинских властей не исключают подобные компромиссы, однако такой сценарий развития событий «крайне опасен».

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«Этот путь, если будет избран, закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от России», — высказал свое мнение Климкин.

Другим путем может стать «замораживание конфликта» — сохранение статуса-кво при условии прекращения огня в Донбассе. По словам министра, этот статус может заблокировать будущее членство Украины в НАТО и отложить на неопределенный срок возвращение стране территорий.

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Климкин рассказал, что третьим вариантом является «борьба до победы». Он отметил, что его главный недостаток — то, что его вряд ли поддержит общество. Министр заявил, что оптимального решения у Украины нет.

9 декабря в Париже прошел саммит «нормандской четверки». Во встрече участвовали лидеры России, Украины, Франции и Германии. Они договорились о том, что до конца года нужно добиться полного прекращения огня в Донбассе, разведения сил в трех новых пунктах к концу марта 2020 года, провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» и интегрировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения особого статуса Донбасса.

Теги: МИД Украины, Павел Климкин, Донбасс
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