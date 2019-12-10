Министр обороны Украины допустил срыв парижских договоренностей

Андрей Загороднюк предупредил, что процесс реализации достигнутых на саммите в Париже договоренностей не будет быстрым и может быть сорван «на любом этапе»

Андрей Загороднюк (Фото: EPA / ТАСС)

В ходе переговоров на прошедшем 9 декабря в Париже саммите в «нормандском формате» удалось достичь ряда договоренностей об урегулировании ситуации в Донбассе, однако процесс их реализации не будет быстрым, предупредил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Более того, по словам главы Минобороны, существует угроза срыва договоренностей «на любом этапе».

«Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать и наши победы, а не только поражения», — написал министр на своей странице в Facebook.

Загороднюк пояснил, что в ходе переговоров в Париже удалось договориться, в частности, о обмене пленными по принципу «всех на всех» до конца 2019 года и о разведении сил на трех новых участках линии соприкосновения до 2020 года. При этом данные участки должны стать гуманитарными зонами, в которых будут обустроены переходы и переезды через линию соприкосновения, что даст возможность улучшить жизнь людей в зоне разграничения.