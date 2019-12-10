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Министр обороны Украины допустил срыв парижских договоренностей
Андрей Загороднюк предупредил, что процесс реализации достигнутых на саммите в Париже договоренностей не будет быстрым и может быть сорван «на любом этапе»
Андрей Загороднюк (Фото: EPA / ТАСС)

В ходе переговоров на прошедшем 9 декабря в Париже саммите в «нормандском формате» удалось достичь ряда договоренностей об урегулировании ситуации в Донбассе, однако процесс их реализации не будет быстрым, предупредил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Более того, по словам главы Минобороны, существует угроза срыва договоренностей «на любом этапе».

«Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но есть прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать и наши победы, а не только поражения», — написал министр на своей странице в Facebook.

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Загороднюк пояснил, что в ходе переговоров в Париже удалось договориться, в частности, о обмене пленными по принципу «всех на всех» до конца 2019 года и о разведении сил на трех новых участках линии соприкосновения до 2020 года. При этом данные участки должны стать гуманитарными зонами, в которых будут обустроены переходы и переезды через линию соприкосновения, что даст возможность улучшить жизнь людей в зоне разграничения.

Кроме того, до конца 2019 года на линии соприкосновения Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется установить «полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня». Контроль за его соблюдением должно обеспечить расширение мандата специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного наблюдения.

«Это значительно усложнит возможность производить обстрелы ночью. Работа СММ ОБСЕ, может, и не идеальна, но это единственный официальный источник, которому доверяют все стороны», — отметил министр.

Загороднюк особо указал, что Украина не намерена идти на уступки территориями, интересами людей или целостностью страны в вопросах о проведении выборов в Донбассе и передаче Киеву контроля над границей, — она стоит на позиции «сперва безопасность».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги парижского саммита, сказал, что у него с Путиным «абсолютно разный взгляд по поводу передачи границы».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Минобороны Украины
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