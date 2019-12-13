В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря. Об этом сообщается на странице новозеландской полиции в Twitter.

В сообщении говорится, что тела транспортируют на борт корабля Wellington.

По информации Reuters, тела погибших перевезут на материк для опознания. Кроме того, агентство сообщает, что эксперты прогнозируют повторное извержение вулкана с вероятностью в 50-60% в ближайшее время.

Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии произошло 9 декабря. По данным полиции, в момент извержения на острове находилось 47 человек. Согласно последним данным, из-за происшествия погибли восемь человек, еще 26 остаются в больницах. Ранее в полиции сообщили, что восемь человек, которые остались на острове, скорее всего, погибли.