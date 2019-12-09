Общество , 09 дек, 14:30
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Извержение вулкана в Новой Зеландии. Фоторепортаж
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. Погибли пять человек, несколько десятков были эвакуированы. Последствия извержения на вулканическом острове — в фоторепортаже РБК
Уайт-Айленд — вулканический остров на севере Новой Зеландии, открытый для туристов. Он находится в частной собственности. Экскурсии на остров возят судами
Извержение произошло в 14:11 по местному времени (01:11 мск), когда на острове находились около 50 туристов
Высота столба пепла, выброшенного вулканом, составила более 3,5 км
Пять туристов погибли, около 20 пострадали. По оценкам полиции, более 25 человек еще находятся на острове
Из-за продолжающегося извержения спасательные работы затруднены
К поисково-спасательной операции подключились военные