Извержение вулкана в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 63,72 (+0,01) Quote, 12:24
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 70,5 (-0,25) Quote, 12:24
Соратник Ельцина назвал еще одну причину окончания переговоров по Крыму Политика, 15:46 В Карачаево-Черкесии 31 декабря сделали выходным днем Общество, 15:44 Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали танца с Путиным на своей свадьбе Политика, 15:43 Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии» Политика, 15:42 Строительный силуэт Москвы: интервью с главой «Моспромстроя» Партнерский материал, 15:42 Реклама в сети и наяву: как избежать штрафов Pro, 15:40 General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Бизнес, 15:36 Поймать в объектив редкого зверя: 4 укромных уголока РБК и Mercedes-Benz, 15:12 Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе Политика, 15:08 На территории СКК «Петербургский» произошел пожар Общество, 15:08 В Думе и Совфеде оценили предложение ограничить взыскание долгов с пенсий Общество, 15:07 Из детсада на юго-западе Москвы эвакуировали около 90 детей Общество, 15:03 Почему Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД Quote, 15:02 Глава WADA заявил о решительных действиях против допинга в России Спорт, 14:51
Общество ,  
0 
Извержение вулкана в Новой Зеландии. Фоторепортаж
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. Погибли пять человек, несколько десятков были эвакуированы. Последствия извержения на вулканическом острове — в фоторепортаже РБК
Фото: Michael Schade / EPA / ТАСС
Уайт-Айленд — вулканический остров на севере Новой Зеландии, открытый для туристов. Он находится в частной собственности. Экскурсии на остров возят судами
 
Фото: Michael Schade / EPA / ТАСС
Извержение произошло ​в 14:11 по местному времени (01:11 мск), когда на острове находились около 50 туристов
Фото: Michael Schade / EPA / ТАСС
Высота столба пепла, выброшенного вулканом, составила более 3,5 км
Фото: Michael Schade / EPA / ТАСС
Пять туристов погибли, около 20 пострадали. По оценкам полиции, более 25 человек еще находятся​ на острове
Фото: Michael Schade / EPA / ТАСС
Из-за продолжающегося извержения спасательные работы затруднены
Фото: Michael Schade / EPA / ТАСС
К поисково-спасательной операции подключились военные
Теги: мультимедиа, Новая Зеландия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter