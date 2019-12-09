Извержение вулкана в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Лента новостей

Курс доллара на 10 декабря USD ЦБ: 63,72 (+0,01)

Курс евро на 10 декабря EUR ЦБ: 70,5 (-0,25)

Соратник Ельцина назвал еще одну причину окончания переговоров по Крыму

В Карачаево-Черкесии 31 декабря сделали выходным днем

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали танца с Путиным на своей свадьбе

Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

Строительный силуэт Москвы: интервью с главой «Моспромстроя»

Реклама в сети и наяву: как избежать штрафов

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Поймать в объектив редкого зверя: 4 укромных уголока

Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе

На территории СКК «Петербургский» произошел пожар

В Думе и Совфеде оценили предложение ограничить взыскание долгов с пенсий

Из детсада на юго-западе Москвы эвакуировали около 90 детей

Почему Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Глава WADA заявил о решительных действиях против допинга в России