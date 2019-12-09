В Новой Зеландии провели эвакуацию из-за извержения вулкана

На севере Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. В этот момент на острове находились туристы, спасатели провели их эвакуацию, есть пострадавшие, пишет Reuters.

По оценке полиции, на острове, который находится примерно в 50 км от побережья Новой Зеландии, в момент начала извержения находились около 50 туристов. Большую часть из них доставили на берег, поиски некоторых еще продолжаются. Среди эвакуированных есть пострадавшие, характер их травм не уточняется. Врачи сообщают о 20 туристах, которым потребовалась медицинская помощь.

Премьер страны Джасинда Ардер на пресс-конференции отметила, что власти Новой Зеландии пока не знают, не погибли ли те туристы, поиски которых продолжаются на Уайт-Айленд.

Уайт-Айленд — вулканический остров, который реально проявляет активность. Туристы посещают остров на экскурсионных судах. В этот раз он выбросил столб пепла высотой более 3,6 км.

В конце ноября выброс пепла высотой 6 км произошел на Камчатке из вулкана Ключевская сопка.