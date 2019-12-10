Власти Новой Зеландии допустили гибель оставшихся на острове с вулканом

В полиции Новой Зеландии сообщили, что восемь человек, пропавших без вести после извержения вулкана на севере Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд, скорее всего, погибли. Об этом сообщает Reuters.



«Я решительно предполагаю, что на острове нет никого, кто бы выжил», — заявил представитель полиции Джон Тимс.

По его словам, в момент извержения вулкана на острове находились 47 человек: двое граждан Великобритании, четверо граждан Германии, 24 человека из Австралии, пять новозеландцев, два гражданина КНР, один малайзиец и девять граждан США.

По информации полиции, из-за извержения вулкана погибли пять человек, еще 31 находятся в больнице. В сообщении указывается, что 27 пострадавших получили ожоги более 70% поверхности тела и некоторые из них могут не выжить.

Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии произошло 9 декабря. Ранее в полиции сообщали, что с острова удалось эвакуировать 23 человека, пять из которых погибли. Многие из них получили травмы и ожоги.