Помощник Зеленского допустил строительство стены на границе с Донбассом

Помощник президента Украины Андрей Ермак пообещал построить стену на границе с Донбассом, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными на саммите в «нормандском формате» в Париже. Слова Ермака передает Reuters.

«В этом случае [если не удастся договориться с Россией] мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться», — сказал он на форуме в Лондоне. Ермак добавил, что Украина будет жить «по сценарию замороженного конфликта».

По мнению Ермака, минские договоренности по Донбассу устарели и требуют обновления.

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Главной темой обсуждения станет разрешение ситуации в Донбассе, в том числе — особый статус региона, без которого невозможно проведение там выборов, и реинтеграция с подконтрольными Киеву территориями.

3 декабря стало известно, что офис украинского лидера Владимира Зеленского подготовил пять сценариев по возвращению Донбасса. Их содержание не раскрывается.