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Зеленский назвал условие для сотни рукопожатий с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сто раз пожать руку российскому коллеге Владимиру Путину, если Украине вернут Крым. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

Зеленский рассказал, что пожал руку Путину на саммите «нормандской четверки». По его мнению, без этого невозможна встреча на высшем уровне, начало диалога и решение вопросов.

Он отметил, что если Украине вернут Донбасс, то он может пожать руку российскому президенту «еще десять раз», а если Крым, то «можно и сто раз». «Готов на такие вещи только ради результата», — сказал украинский лидер.

Политика
О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже

Первый за три года саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря. Помимо Путина и Зеленского в нем участвовали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В рамках саммита прошла первая встреча лидеров России и Украины. Они обсудили процесс обмена заключенными и договорились завершить его до конца года в формате «всех на всех», а также затронули газовый вопрос. По мнению Зеленского, с Путиным тяжело договариваться, так как он подробно разбирает каждый вопрос.

Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин
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