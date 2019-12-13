США внесли в список санкций сына президента Никарагуа

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Рафаэля Антонио Ортеги Мурильо, сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рафаэль Ортега является ключевым управляющим денежными средствами в незаконных финансовых схемах семьи Ортега», — говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что он причастен к отмыванию денег и поддержке в стране коррупции. В список санкций также включили три компании, которыми, согласно данным Минфина США, сын президента Никарагуа владеет или контролирует их. В сообщении говорится, что компании используются для отмывания денег в интересах режима Ортеги.

Власти США не раз высказывали свою позицию по отношению к режиму президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Так, в феврале текущего года помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Ортегу в репрессиях и заявил, что «его дни сочтены», а народ Никарагуа скоро будет свободен. В ноябре американский президент Дональд Трамп после смены власти в Боливии назвал режим в Никарагуа нелегитимным, отметив, что демократия всегда одерживает победу.

В 2018 году США ввели санкции против Росарио Мурильо, жены Даниэля Ортеги. В ведомстве поясняли, что она поддерживает коррупцию и нарушения прав человека.