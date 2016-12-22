Минфин США ввел санкции против супруги президента Никарагуа

Минфин США ввел санкции против Росарио Мурильо, жены президента Никарагуа Даниэля Ортега, а также в отношении его советника по нацбезопасности Монкады Лау. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Санкции против Ортеги и его сторонников, которые «продолжают участвовать в безудержной коррупции, ликвидации демократических институтов и серьезных нарушениях прав человека», были введены в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

Росарио Мурильо занимает пост вице-президента Никарагуа. По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, она и ее помощники «систематически стремились ликвидировать демократические институты [в стране] и присвоить богатства Никарагуа, чтобы укрепить свою власть».

Также Мурильо является лидером ряда военизированных молодежных организаций в Никарагуа, которые, по данным Минфина, причастны к похищениям, пыткам и убийствам людей. В частности, в июне 2018 года члены организаций подожгли дом в Манагуа, столице Никарагуа, убив шестерых человек, в том числе двоих детей.

Монкада обвиняется в выплатах средств оппозиции для того, чтобы они прекратили протестовать против правления Ортеги и Мурильо. Также, по данным Минфина, Монкада подкупал и шантажировал ряд лиц, чтобы заполучить их поддержку и не дать им высказываться против правительства Ортеги. В частности, Минфин сообщает о том, что Монкада заплатил за сокрытие информации о половой связи президента Никарагуа с несовершеннолетним.

В конце ноября Минфин США ввел санкции против российских компаний ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» (подведомственно Минэнерго) и ООО «Глобальные концепции групп». По информации министерства, последняя принадлежит сирийскому предпринимателю Мохамеду Амеру Альшвики, обе компании участвовали в схеме по поставке нефти из Ирана в Сирию.