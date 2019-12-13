Зеленский выразил сожаление из-за пропажи «Слуги народа» из эфира ТНТ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что сериал «Слуга народа» сняли с показа на российском телевидении. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Я очень сожалею, потому что это одна стратегия. Знаете же, у кого ядерное оружие, а у кого «Слуга народа», — сказал он.

Он рассказал, что в 2012 году шведская компания купила права на сериал у «Студии 95». Зеленский отметил, что его очень удивило то, что российский телеканал ТНТ приобрел права у этой компании и показал всего несколько серий.

Зеленский сыграл в сериале главную роль — учителя истории Василия Голобородько, который по сюжету становится украинским президентом.