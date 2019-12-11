ТНТ не показал в сериале «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

ТНТ не показал в сериале «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Шутка про российского президента была в первой серии сериала, главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский. 11 декабря показ украинского сериала стартовал на российском ТНТ

Кадр из сериала "Слуга народа" (Фото: kvartal95.com)

Телеканал ТНТ, который начал в среду показ украинского сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, не показал в первой серии шутку про Владимира Путина. На это обратила внимание русская служба Би-би-си.

В сериале Зеленский еще до избрания президентом сыграл роль учителя истории Василия Голобородько, который неожиданно для себя становится президентом Украины.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы. Помощник рассказывает ему о вариантах, произносит название швейцарской марки Hublot как «хубло» и говорит, что такие часы носит Путин. Герой Зеленского удивился: «Путин — «хубло»? Именно этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан, утверждает Би-би-си.

РБК направил запрос ТНТ.