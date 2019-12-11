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ТНТ не показал в сериале «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Шутка про российского президента была в первой серии сериала, главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский. 11 декабря показ украинского сериала стартовал на российском ТНТ
Кадр из сериала "Слуга народа" (Фото: kvartal95.com)

Телеканал ТНТ, который начал в среду показ украинского сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, не показал в первой серии шутку про Владимира Путина. На это обратила внимание русская служба Би-би-си.

В сериале Зеленский еще до избрания президентом сыграл роль учителя истории Василия Голобородько, который неожиданно для себя становится президентом Украины.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы. Помощник рассказывает ему о вариантах, произносит название швейцарской марки Hublot как «хубло» и говорит, что такие часы носит Путин. Герой Зеленского удивился: «Путин — «хубло»? Именно этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан, утверждает Би-би-си.

РБК направил запрос ТНТ.

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Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

11 декабря на ТНТ должны выйти три первые серии «Слуги народа». О показе этого сериала на российском телевидении стало известно на следующий день после состоявшегося в Париже «нормандского саммита», где Зеленский впервые лично встречался с Путиным. До этого у лидеров двух стран были только телефонные разговоры.

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Кремль прокомментировал планы показа в России «Слуги народа» с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет смотреть сериал с Зеленским, так как у него нет на это времени.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, ТНТ, сериалы
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