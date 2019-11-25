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Американский сенатор сообщил о блокировке резолюции о геноциде армян

Влиятельный сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм по просьбе представителя Белого дома заблокировал резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи. Об этом он сообщил в интервью изданию Axios.

По словам Грэма, 13 ноября, когда он выходил из Овального кабинета, где состоялась встреча президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, к нему обратился сотрудник Белого дома, занимающийся законодательными вопросами. Он сообщил Грэму, что представитель Демократической партии Робер Менендес намерен вынести резолюцию на голосование и спросил, сможет ли сенатор заблокировать ее.

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Грэм отметил, что дал свое согласие только из-за того, что Эрдоган «все еще был в городе», объяснив, что принятие резолюции было бы несвоевременным. При этом сенатор заявил, что в следующий раз не будет возражать против резолюции.

По данным Axios, на прошлой неделе резолюцию представили еще раз, но ее заблокировал уже другой сенатор — Дэвид Пердью, назвавший причиной своего решения угрозу «срыва деликатных переговоров».

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В конце октября этого года палата представителей американского конгресса большинством голосов признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи. В МИД Турции отвергли документ, назвав его «бессмысленным политическим шагом». 

Резолюции сената и палаты представителей принимаются отдельно в каждой палате конгресса, они носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы. 

По разным оценкам, в годы Первой мировой войны в Османской империи погибли от 700 тыс. до 1,5 млн армян. Турция, являющаяся правопреемницей империи, утверждает, что убийства армян не были целенаправленным уничтожением и поэтому не должны называться геноцидом. Факт геноцида признали Россия, Германия, Польша, Франция и некоторые другие государства. 

Теги: США, сенатор, резолюция
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