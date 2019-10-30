Турция вызвала посла США из-за признания геноцида армян

В турецком МИДе считают, что резолюция о признании геноцида армян не имеет исторических или правовых оснований. Еще одним поводом для вызова посла стало принятие нижней палатой конгресса США документа с призывом ввести санкции

Дэвид Саттерфилд (Фото: Bilal Hussein / AP)

МИД Турции вызвал американского посла Дэвида Саттерфилда из-за признания палатой представителей США массовых убийств армян в Османской империи геноцидом. Об этом сообщает Anadolu.

В заявлении на сайте турецкого МИДа говорится, что Анкара отвергает резолюцию о признании геноцида, а также подчеркивается, что документ не имеет никаких «исторических или правовых оснований» и юридической силы. «В глазах турецкого правительства и народа эта резолюция является абсолютно недействительной», — указано в сообщении.

По данным агентства, еще одной причиной для вызова представителя США стало одобрение палатой представителей документа с призывом ввести санкции против Турции. МИД республики заявил, что осуждает принятие резолюции об ограничениях.

Соответствующую резолюцию накануне поддержали 405 конгрессменов, 11 высказались против. Документ не только признает произошедшее в Османской империи геноцидом, но и осуждает это.