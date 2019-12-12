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Убийство Павла Шеремета ,  
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Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допускает возможность ухода с занимаемой должности по собственному желанию после завершения расследования ряда резонансных дел. Об этом он сообщил в ходе брифинга по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «112 Украина».

«У меня есть одна договоренность — работать честно и, главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке», — сказал Аваков, отвечая на вопрос о существовании у него договоренности с властями по поводу сохранения должности главы МВД в случае быстрого раскрытия убийства Шеремета.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал на брифинге, подтвердил отсутствие каких-либо договоренностей Авакова с властями. «Я хочу вам сказать, что не только я, я думаю, ни один порядочный человек никаких договоренностей на крови не делает», — сказал глава государства.

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В четверг, 12 декабря, Аваков заявил о задержании пяти фигурантов, подозреваемых в убийстве журналиста. По его словам, в ближайшее время суд должен назначить им меру пресечения.

Как отметил заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль, подозреваемыми по делу проходят пять человек. Он подтвердил, что, по версии следствия, основной причиной убийства Шеремета является дестабилизация социально-политической ситуации на Украине. В числе других возможных версий рассматривались бытовые и межличностные конфликты и профессиональная деятельность журналиста. Также журналист мог быть убит, потому что его перепутали с другой жертвой, отметил замглавы ведомства.

Владимир Зеленский поставил задачу следователям установить заказчика убийства журналиста.

Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в центре Киева при подрыве автомобиля, в котором он направлялся на эфир «Радио Вести». Данный автомобиль принадлежал гражданской супруге журналиста, руководителю издания «Украинская правда» Алене Притуле.

Теги: Арсен Аваков, Павел Шеремет, журналист, убийство, отставка
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