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Убийство Павла Шеремета ,  
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Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства журналиста Шеремета

Следователи должны в ближайшее время назвать имя заказчика убийства журналиста Павла Шеремета.Такую задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

«Предполагаемые убийцы были задержаны. Очень много ответов мы получили. Есть еще один вопрос — кто заказчик? Надеюсь, это будет в следующий раз, на третьей встрече по убийству Шеремета», — сказал Зеленский.

Украинский президент высказался за то, чтобы расследование не затягивалось и чтобы «не было в формате сериала». 

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Чем известен Павел Шеремет

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов, причастных к убийству Шеремета. Он назвал это событие важным шагом к полному раскрытию дела.

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Евгения Коваля, подозреваемыми по делу проходят пять человек. Он также отметил, что Шеремета убили с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того, как отметил Коваль, следствие рассматривало четыре основные версии преступления — Шеремета могли перепутать с другой жертвой, бытовые и межличностные конфликты, а также профессиональная деятельность журналиста.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева. Автомобиль, в котором находился журналист, был взорван. В феврале 2017 года Аваков говорил, что убийство Шеремета могло быть заказным, заказ поступил «из Российской Федерации».

В последние годы жизни Шеремет работал на Украине. Кроме того, он был ведущим и автором документальных фильмов на российском «Первом канале»

Теги: Владимир Зеленский, Павел Шеремет, журналист, убийство
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