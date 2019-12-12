Четыре человека погибли в аварии в Сочи

Четыре человека погибли в аварии в Сочи

Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис. Около 18:00 мск столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Range Rover, сообщили РБК в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения за рулем Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался лоб в лоб в машину Range Rover. Ею управлял петербуржец 1969 года рождения. От полученных травм на месте скончались водитель и три пассажира Volkswagen. Водитель Range Rover госпитализирован.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, экипажи ДПС, сотрудники МЧС, врачи и дорожные службы. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

10 декабря в Волгоградской области рейсовый автобус перевернулся на региональной дороге Михайловка — Елань. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В автобусе находились десять человек. Трое из них обратились в больницу за медицинской помощью.