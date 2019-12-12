Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета Общество, 22:48 Как дальнобойщикам отказаться от дизеля в грузоперевозках и сэкономить РБК и Scania, 22:29 Депздрав Москвы отверг связь смерти журналиста с действиями скорой помощи Общество, 22:19 Флот сообщил о поиске пропавшего после пожара на «Кузнецове» офицера Общество, 22:16 СМИ узнали об отказе ЦСКА выкупить права на бразильского футболиста Спорт, 22:11 США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету Политика, 22:09 Сальников заявил о намерении FINA оставить России ЧМ по плаванию Спорт, 21:52 Четыре человека погибли в аварии в Сочи Общество, 21:50 От идеи к успеху: 15 историй о провалах, ошибках и сложностях в бизнесе РБК и ВТБ, 21:49 Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства журналиста Шеремета Общество, 21:42 «Ливерпуль» начал переговоры о трансфере футболиста сборной Японии Спорт, 21:25 Путин попросил Медведева и Собянина увековечить память Лужкова Общество, 21:18 Сенат утвердил нового посла США в России Политика, 21:09 Топ-10 востребованных профессий на рынке труда Москвы Партнерский материал, 21:06
Общество ,  
0 
Четыре человека погибли в аварии в Сочи

Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис. Около 18:00 мск столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Range Rover, сообщили РБК в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения за рулем Volkswagen выехал на встречную полосу, где врезался лоб в лоб в машину Range Rover. Ею управлял петербуржец 1969 года рождения. От полученных травм на месте скончались водитель и три пассажира Volkswagen. Водитель Range Rover госпитализирован.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, экипажи ДПС, сотрудники МЧС, врачи и дорожные службы. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

10 декабря в Волгоградской области рейсовый автобус перевернулся на региональной дороге Михайловка — Елань. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В автобусе находились десять человек. Трое из них обратились в больницу за медицинской помощью.

Теги: авария, смерть, Сочи, ДТП
Материалы по теме
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Общество
В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом
Общество
В ГИБДД назвали регионы с возросшим числом ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter