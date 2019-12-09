В ГИБДД назвали регионы с возросшим числом ДТП

Число аварий, погибших и пострадавших в них возросло в 35 субъектах России, сообщил заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин в интервью радиостанции «Милицейская волна».

По его словам, с начала года число регионов, которые не достигнут целевых показателей по смертности в ДТП, возросло с семи до десяти. Это ряд северокавказских республик, некоторые регионы Поволжья и Сибири.

Однако Понарьин отметил, что в целом за последние десять лет аварий становится с каждым годом меньше: так, в 2019 году число жертв ДТП сократилось на 9% по сравнению с прошлогодним показателем, а число аварий уменьшилось на 2,5%. По его словам, больше всего людей погибает при встречных столкновениях, наездах на пешеходов и опрокидываниях транспортных средств, причиной которых чаще всего становится превышение скорости.

Ранее Госавтоинспекция назвала самый аварийный район Москвы: им стало Выхино-Жулебино. За девять месяцев 2019 года в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека, что на 17,6% превышает показатель прошлого года. В тройку самых аварийный районов также вошли Люблино (118 ДТП) и Марьино (108).