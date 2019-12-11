Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района. Об этом сообщает Primamedia.

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что участниками свыше 13 аварий стали уже более 50 автомобилей. На месте ДТП работают наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Сообщается, что начавшийся снегопад значительно осложнил обстановку на дороге.

По данным «Владивосток-новости», в результате череды аварий перед низководным мостом движение в сторону города закрыто. В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю просят автовладельцев отказаться от поездок на личном транспорте.

На канале Youtube «Crime Prymorye» опубликовано видео с места ДТП. На кадрах видно, что движение по трассе парализовали несколько десятков машин.