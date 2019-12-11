Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 63,58 (-0,15) Quote, 10 дек, 12:24
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 70,39 (-0,12) Quote, 10 дек, 12:24
В ООН не смогли доказать причастность Ирана к нападению на Saudi Aramco Политика, 05:35 Как сервировать новогодний стол и причем здесь знаки зодиака РБК и BoscoCasa, 05:31 Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин Общество, 05:15 США приостановили обучение саудовских летчиков после стрельбы на базе ВМС Общество, 05:08 В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС Политика, 04:54 Лавров ответил на слова демократов об «успехе российской пропаганды» Политика, 04:21 Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси Общество, 04:18 Лавров заявил о понимании Трампом выгоды от добрых отношений с Россией Политика, 04:08 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 04:02 «Наполи» уволил главного тренера вопреки выходу в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 03:45 В Москве женщина выпрыгнула из окна горящего дома Общество, 03:23 В Раду внесли проект поправок в закон об особом статусе Донбасса Политика, 03:15 МИД объяснил возможность угрозы Уилана дрелью сотрудникам ФСИН Общество, 02:54 Лавров заявил о выдаче виз американцам без задержек Политика, 02:47
Общество ,  
0 
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района. Об этом сообщает Primamedia.

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что участниками свыше 13 аварий стали уже более 50 автомобилей. На месте ДТП работают наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Сообщается, что начавшийся снегопад значительно осложнил обстановку на дороге.

По данным «Владивосток-новости», в результате череды аварий перед низководным мостом движение в сторону города закрыто. В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю просят автовладельцев отказаться от поездок на личном транспорте.

На канале Youtube «Crime Prymorye» опубликовано видео с места ДТП. На кадрах видно, что движение по трассе парализовали несколько десятков машин.

Данные о массовой аварии подтверждает ТАСС источник в региональном ГИБДД, количество поврежденных машин уточняется. Агентство также отмечает, что из-за погодных условий в настоящий момент во Владивостоке запрещен въезд в город большегрузного транспорта, а также для передвижения закрыт спуск и подъем по самой крутой улице.

Теги: ДТП, авария, Приморье, Владивосток
Материалы по теме
Власти назвали возможную причину ДТП с автобусом в Волгоградской области
Общество
В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом
Общество
Глава района Крыма погибла в ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter