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Флот сообщил о поиске пропавшего после пожара на «Кузнецове» офицера

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске, где произошел пожар, продолжаются поиски офицера службы живучести корабля, пропавшего без вести. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Северного флота, поступившем в РБК.

Офицер «с первых минут» начала пожара спустился к месту, где проводились сварочные работы (пожар начался после того, как во время сварки на палубу попала окалина). Пропавший военный отправился туда для «обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия», сообщили на Северном флоте.

Фотогалерея 
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Фоторепортаж

После пожара на авианосце был найден погибшим военный-контрактник, который ранее числился пропавшим без вести. Как пояснили РБК в пресс-службе Северного флота, военного обнаружила поисковая группа в одном из помещений. Он погиб при борьбе за живучесть отсека.

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Североморске, случился утром 12 декабря. Как сообщили в пресс-службе филиала АО «Центр судоремонта «Звездочка», которое занимается ремонтом крейсера, возгорание произошло из-за сварочных работ в трюме. В результате огонь был локализован.

По последним данным, число пострадавших при пожаре увеличилось до 12. Десять человек спасли во время пожара. Большинство из доставленных в больницы получили отравление продуктами горения.

Теги: Мурманская область, Североморск, авианосец, Северный флот, пожар
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