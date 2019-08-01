МИД объяснил выдачу туристических виз убитым в ЦАР журналистам

Российский МИД заявил, что посольство Центральноафриканской Республики в Москве было введено в заблуждение при выдаче туристических виз журналистам, позднее убитым в ЦАР. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД.

Уточняется, что у министерства остается множество вопросов к организаторам поездки в ЦАР журналистов Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева. В заявлении сказано, что они осуществляли журналистскую работу на территории ЦАР без соответствующей аккредитации и разрешений на ввоз аппаратуры и проведение съемок.

При этом во время прохождения блокпоста в городе Сибю журналисты предоставили поддельные пропуска, в которых было указано, что они являются волонтерами ООН, поэтому сотрудники правоохранительных органов ограничились проверкой паспортов, говорится в сообщении. «В очередной раз возникает вопрос о том, какие задачи ставили перед собой организаторы этой поездки, поручая журналистам предприятие, заведомо ставящее под угрозу их жизни», — сказано в сообщении.