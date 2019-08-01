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AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
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МИД объяснил выдачу туристических виз убитым в ЦАР журналистам

Российский МИД заявил, что посольство Центральноафриканской Республики в Москве было введено в заблуждение при выдаче туристических виз журналистам, позднее убитым в ЦАР. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД.

Уточняется, что у министерства остается множество вопросов к организаторам поездки в ЦАР журналистов Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева. В заявлении сказано, что они осуществляли журналистскую работу на территории ЦАР без соответствующей аккредитации и разрешений на ввоз аппаратуры и проведение съемок.

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При этом во время прохождения блокпоста в городе Сибю журналисты предоставили поддельные пропуска, в которых было указано, что они являются волонтерами ООН, поэтому сотрудники правоохранительных органов ограничились проверкой паспортов, говорится в сообщении. «В очередной раз возникает вопрос о том, какие задачи ставили перед собой организаторы этой поездки, поручая журналистам предприятие, заведомо ставящее под угрозу их жизни», — сказано в сообщении.

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В министерстве также отметили, что Генеральная прокуратура ЦАР опубликовала заявление, в котором указано, что следствие по делу об убийстве журналистов значительно продвинулось, и в ближайшее время его результаты будут предоставлены общественности.

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Российский военкор Орхан Джемаль и его коллеги убиты в Центральной Африке

Российские журналисты Орхан Дждемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты 30 июля 2018 года, на третьи сутки пребывания в ЦАР. Они собирались снимать документальный фильм о деятельности частной военной компании Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Поездку организовывал журналистский проект «Центр управления расследованиями», который поддерживал бизнесмен Михаил Ходорковский. По официальной версии, убийство произошло «в результате ограбления, совершенного арабоговорящими бандитами». Однако 30 июля центр «Досье» — проект Ходорковского — опубликовал результаты собственного расследования убийства журналистов. Из него, в частности, следует, что сотрудники проектов Пригожина участвовали в подготовке версий убийства трех российских журналистов в ЦАР, которые потом распространялись со ссылкой на власти в Банги.

Теги: МИД, журналисты, расследование
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