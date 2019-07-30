СМИ узнали об авторстве людей Пригожина версии убийства журналистов в ЦАР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,43 +0,07 EUR Бирж. 70,72 +0,22 Brent 63,31 -0,81% USD Нал. 63,98 63,09 EUR Нал. 71,11 70,26 USD ЦБ 63,52 +0,39 EUR ЦБ 70,64 +0,33 EUR/USD 1,1145 +0,0016 BTC/USD Бирж. 9 513,20 +12,90 IMOEX 2 728,27 +0,46% RTSI 1 353,61 +0,39% DJIA 27 221,35 +0,11% Nasdaq 8 293,33 -0,44%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Phillips 66 $105 (+1,92%) прогноз CFRA к 24.07.20
AbbVie $90 (+33,02%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+8,34%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,73%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Phillips 66 $105 (+1,92%) прогноз CFRA к 24.07.20
AbbVie $90 (+33,02%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+8,34%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,73%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 63,52 (+0,39) Quote, 29 июл, 12:32
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 70,64 (+0,33) Quote, 29 июл, 12:32
5 тренировок, которые можно делать где угодно Спецпроект РБК PINK, 09:44 Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью Общество, 09:43 Эксперты предсказали переход «Яндекса» государству из-за нового закона Бизнес, 09:35 Глава МТС заявил о планах сократить розничную сеть Технологии и медиа, 09:33 На каких машинах развозили почту в Москве в 1930-х РБК и Peugeot, 09:29 Ракета «Союз» со спутником Минобороны стартовала с космодрома Плесецк Технологии и медиа, 09:19 Цена нефти выросла в ожидании решения ФРС США по ставке Экономика, 09:06 В Тихом океане тропический шторм «Эрик» усилился до урагана Общество, 09:03 Губернатор заявил о переливе воды через дамбу на реке Ия в Тулуне Общество, 09:02 Экс-глава Domino’s Pizza займется развитем foodtech Mail.Ru Group Технологии и медиа, 09:00 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 09:00 Как работать с блогерами-микроинфлюенсерами: пошаговая инструкция Pro, 08:57 В Японии из-за сильной жары за неделю погибли 11 человек Общество, 08:48 Площадь пожаров в Сибири превысила 1,5 млн га Общество, 08:47
Политика ,  
0 
СМИ узнали об авторстве людей Пригожина версии убийства журналистов в ЦАР
Сотрудники связанных с Евгением Пригожиным проектов участвовали в подготовке версий убийства трех российских журналистов в ЦАР, которые потом распространялись со ссылкой на власти в Банги, выяснил проект «Досье» Ходорковского
Фото: Анвар Галеев / ТАСС

Версия «убийство в результате ограбления, совершенного арабоговорящими бандитами», была придумана сотрудниками компаний, которые СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным: «М-Финанс» и «М-Инвест», следует из второй части расследования проекта Михаила Ходорковского «Досье» (есть в распоряжении РБК), изучившего переписку сотрудников этих компаний. Как был получен доступ к информации, в расследовании не сообщается.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты 30 июля 2018 года, на третьи сутки пребывания в Центральноафриканской республике (ЦАР). Они собирались снимать там документальный фильм о деятельности российской частной военной компании (ЧВК), которую также связывают Пригожиным.

В день убийства журналисты должны были ехать из столицы страны Банги на восток, в город Бамбари, но почти на полпути по так и не выясненным причинам свернули на север. Поздним вечером к северу от города Сибю их автомобиль остановили неизвестные. Россиян расстреляли, а тела оставили в зарослях за обочиной. При этом нанятый журналистами водитель Бьенвеню Дувокама выжил. По официальной версии властей ЦАР, в изрешеченном пулями пикапе Mitsubishi он смог вернуться в Сибю.

Как утверждает «Досье», на следующий день после убийства, 31 июля, в 15:40 по времени Банги (на два часа отстает от московского времени) в групповой телеграм-чат «ЦАР Медиа», в котором участвовали российские сотрудники связанных с Пригожином компаний, была отправлена первая новость об убийстве трех российских журналистов с просьбой максимально быстро начать реагировать на происшествие. В 16:52–17:03 по Банги участники чата обсуждали, от чьего имени делать пресс-релиз, высказывалось предложение составить заявление от лица некоего Валерия (авторы «Досье» предполагают, что речь о Валерии Захарове, советнике по национальной безопасности президента Фостен-Арканж Туадеры).

В 19:25 по Банги Петр Бычков (по данным «Досье», руководитель бэк-офиса Пригожина в Санкт-Петербурге) пишет в чате, что принято решение, какой позиции следует придерживаться: «Это непонятные лица по заказу, возможно, Ходора (Михаила Ходорковского. — РБК) направлялись в сторону Кага Бандора, где, по сведениям МИНУСКА (MINUSCA, миссия ООН в ЦАР. — РБК), проходила встреча бандитов Али Дараса, Алькатима и Абдулы Хиссена. Их с целью грабежа остановило десять человек арабоговорящих бандитов. Водителю с ранением удалось бежать, сейчас он на допросах».

Фотогалерея 
Где и при каких обстоятельствах гибли российские журналисты. Фотогалерея

Распространять информацию они решают через местные СМИ при помощи официальных источников — местной полиции. Первые сообщения в СМИ, где было указано, что нападавшие — десять человек арабоговорящих бандитов, появилось в 21:15 (сообщил The Associated Press). При этом первый официальный допрос водителя Бьенвеню состоялся только 1 августа 2018 года в 09:58 утра, следует из фрагментов дипломатической переписки, которую опубликовал в январе текущего года « Московский комсомолец». И по данным «Досье», водитель, единственный свидетель убийства, тогда не называл точного числа нападавших.

2 августа о том, что за убийством могут стоять члены исламистских банд, говорил РБК министр информации ЦАР Анж Максим Казаги. Нападение с целью ограбления — основная версия убийства, о ней говорили российские МИД и Следственный комитет.

Валерий Захаров, кроме прочего, значится в ведомостях компаний «М-Финанс» и «М-Инвест» как «руководитель группы инструкторов», пишет «Досье». Ранее РБК спрашивал у Захарова, чем он занимается в ЦАР, а также какому ведомству подчиняется и курирует ли подготовку военных специалистов в этой стране. Тот ответил только, что консультирует Туадеру «по вопросам, связанным с национальной безопасностью ЦАР: это и оборона, и внутренняя безопасность, и экономика», а на все другие вопросы отвечать не стал.

Политика
Расследование убийства российских журналистов в ЦАР: что выяснили за год

По данным источников «Досье», правоохранительные органы в ЦАР фактически не предпринимают действий по расследованию преступления, а следствие в России по факту убийства ведется медленно и неэффективно. К аналогичным выводам пришел и РБК.

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Елизавета Антонова
Теги: ЦАР, журналисты, Евгений Пригожин, убийство
Материалы по теме
Расследование убийства российских журналистов в ЦАР: что выяснили за год
Политика
СМИ узнали о контактах водителя убитых в ЦАР журналистов с жандармом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter