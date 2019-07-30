СМИ узнали об авторстве людей Пригожина версии убийства журналистов в ЦАР

Сотрудники связанных с Евгением Пригожиным проектов участвовали в подготовке версий убийства трех российских журналистов в ЦАР, которые потом распространялись со ссылкой на власти в Банги, выяснил проект «Досье» Ходорковского

Фото: Анвар Галеев / ТАСС

Версия «убийство в результате ограбления, совершенного арабоговорящими бандитами», была придумана сотрудниками компаний, которые СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным: «М-Финанс» и «М-Инвест», следует из второй части расследования проекта Михаила Ходорковского «Досье» (есть в распоряжении РБК), изучившего переписку сотрудников этих компаний. Как был получен доступ к информации, в расследовании не сообщается.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты 30 июля 2018 года, на третьи сутки пребывания в Центральноафриканской республике (ЦАР). Они собирались снимать там документальный фильм о деятельности российской частной военной компании (ЧВК), которую также связывают Пригожиным.

В день убийства журналисты должны были ехать из столицы страны Банги на восток, в город Бамбари, но почти на полпути по так и не выясненным причинам свернули на север. Поздним вечером к северу от города Сибю их автомобиль остановили неизвестные. Россиян расстреляли, а тела оставили в зарослях за обочиной. При этом нанятый журналистами водитель Бьенвеню Дувокама выжил. По официальной версии властей ЦАР, в изрешеченном пулями пикапе Mitsubishi он смог вернуться в Сибю.

Как утверждает «Досье», на следующий день после убийства, 31 июля, в 15:40 по времени Банги (на два часа отстает от московского времени) в групповой телеграм-чат «ЦАР Медиа», в котором участвовали российские сотрудники связанных с Пригожином компаний, была отправлена первая новость об убийстве трех российских журналистов с просьбой максимально быстро начать реагировать на происшествие. В 16:52–17:03 по Банги участники чата обсуждали, от чьего имени делать пресс-релиз, высказывалось предложение составить заявление от лица некоего Валерия (авторы «Досье» предполагают, что речь о Валерии Захарове, советнике по национальной безопасности президента Фостен-Арканж Туадеры).

В 19:25 по Банги Петр Бычков (по данным «Досье», руководитель бэк-офиса Пригожина в Санкт-Петербурге) пишет в чате, что принято решение, какой позиции следует придерживаться: «Это непонятные лица по заказу, возможно, Ходора (Михаила Ходорковского. — РБК) направлялись в сторону Кага Бандора, где, по сведениям МИНУСКА (MINUSCA, миссия ООН в ЦАР. — РБК), проходила встреча бандитов Али Дараса, Алькатима и Абдулы Хиссена. Их с целью грабежа остановило десять человек арабоговорящих бандитов. Водителю с ранением удалось бежать, сейчас он на допросах».