Адвокат Соколова пообещал допросы всем оговаривающим историка лицам

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве своей 24-летней знакомой, направил в Следственный комитет России ходатайство о допросе лица, заявлявшего о домогательствах со стороны его подзащитного. Об этом Александр Почуев рассказал РБК.

По словам юриста, в прессе на Соколова ведется травля. По его словам, некий шоумен публично призвал девушек, которые якобы пострадали от историка, обращаться за защитой к нему.

«Расцениваем такие призывы как провокации противоправного поведения, лжесвидетельства и клеветы. Если подобного рода проявления имели место, то их следует разбирать в установленном законом порядке», — заявил Почуев.

Адвокат пообещал, что добьется, чтобы все якобы потерпевшие от Соколова лица были допрошены и дали расписку, что осведомлены об уголовной ответственности о даче заведомо ложных показаний.