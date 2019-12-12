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Адвокат Соколова пообещал допросы всем оговаривающим историка лицам

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве своей 24-летней знакомой, направил в Следственный комитет России ходатайство о допросе лица, заявлявшего о домогательствах со стороны его подзащитного. Об этом Александр Почуев рассказал РБК.

По словам юриста, в прессе на Соколова ведется травля. По его словам, некий шоумен публично призвал девушек, которые якобы пострадали от историка, обращаться за защитой к нему.

«Расцениваем такие призывы как провокации противоправного поведения, лжесвидетельства и клеветы. Если подобного рода проявления имели место, то их следует разбирать в установленном законом порядке», — заявил Почуев.

Адвокат пообещал, что добьется, чтобы все якобы потерпевшие от Соколова лица были допрошены и дали расписку, что осведомлены об уголовной ответственности о даче заведомо ложных показаний.

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«В случае клеветы они понесут установленную законом ответственность. Ходатайство о допросе «первой ласточки» направлено сегодня мною в СК России», — сообщил Почуев.

РБК направил официальный запрос в Следственный комитет.

Также адвокат приветствовал появление профессионального защитника у родственников убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Адвокат заметил, что СМИ устроили охоту за эксклюзивными подробностями трагедии. «Считаем недопустимым ни с моральной, ни с законной точки зрения», — сообщил Почуев.

Историка и экс-доцента СПбГУ Олега Соколова задержали на набережной Мойки в Петербурге 9 ноября. Он пытался утопить пакет с отрезанными женскими руками. Останки Ещенко были обнаружены в квартире преподавателя.

Суд арестовал мужчину, возбуждено уголовное дело. Соколов дал признательные показания. Он рассказал, что поссорился с Ещенко и застрелил ее в ночь на 8 ноября. Историка перевезли из Санкт-Петербурга в московский СИЗО «Бутырка» и поместили в тюремную больницу. Психолого-психиатрическая экспертиза должна завершиться в январе.

Теги: клевета, адвокат, убийство, новости РБК
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