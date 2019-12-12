Адвокат семьи убитой аспирантки заявила о влиянии защиты Соколова на СМИ

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, пытается создать иной образ обвиняемого и передает в СМИ информацию, которая может повлиять на решение экспертов о его вменяемости, заявила РБК адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

По ее словам, защита Соколова пытается создать условия для признания его невменяемым или переквалифицировать дело со статьи об убийстве на статью об убийстве в состоянии аффекта, а также сделать образ историка достойным большего сочувствия. «Я долго наблюдала в СМИ за тем, что транслирует сторона защиты, что транслирует Соколов. Могу выделить несколько блоков информации. Первый: на Соколова «проводилась» массивная травля, суды. Второй: Александр Почуев говорил о влиянии полнолуния на психическое состояние обвиняемого, заявлял, что он может потерять рассудок», — отметила Бакшеева. По ее словам, защита историка придерживается «очевидно продуманной позиции». «Эксперты будут принимать решение [о психическом состоянии Соколова]. Эксперты тоже находятся не в вакууме, а в СМИ такие вещи публикуются», — объяснила адвокат.

Адвокат Соколова Александр Почуев в разговоре с РБК опроверг обвинения в попытках повлиять на экспертов через прессу. «Никаких инфоповодов мы не создаем, а просто вынуждены реагировать на ту травлю, которая развернулась в СМИ. Коллега признает тот факт, что активно формируется общественный вердикт. Мы хотим иметь право на ответное слово, хотим показывать не только ужасную сторону этой трагедии, но и человеческую», — заявил он. «Как сторона защиты, мы открыты и просим оказать содействие в конструктивном урегулировании последствий этой трагедии, а не создавать информационные поводы», — добавил Почуев.

9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова задержали в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными руками, другие останки нашли у него дома. Убитой оказалась аспирантка исторического факультета вуза Анастасия Ещенко, с которой его связывали отношения.

11 ноября суд арестовал мужчину. Позднее его дело передали в центральный аппарат СК, а самого подозреваемого привезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы. 2 декабря Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка», а позже его обследованием занялись специалисты института имени Сербского. Психолого-психиатрическая экспертиза должна завершиться в январе.