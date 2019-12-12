Захарова выразила опасение за здоровье НАТО из-за «российской угрозы»

Факт, что НАТО определило Россию как одну из главных угроз для стран Североатлантического альянса, вызывает все больше вопросов к состоянию здоровья организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В составленном в Лондоне списке [угроз безопасности альянсу] российская угроза идет впереди даже международного терроризма, незаконной миграции и кибервызовов, — отметила Захарова. — Еще раз хочется сказать, что после этого вопросов о состоянии здоровья Североатлантического альянса появляется все больше».

На прошлой неделе, 3–4 декабря, в Лондоне состоялся юбилейный саммит по случаю 70-летия военного блока. В декларации по итогам саммита члены альянса обозначили, что главными угрозами для НАТО являются «агрессивные действия» России и глобальный терроризм. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе не составляют списки противников и не рассматривают Россию в качестве врага. По его словам, Москва «действует достаточно агрессивно», однако сравнивать Россию с Советским Союзом нельзя.

В начале ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за проблем с координацией действий между ЕС и США. По его словам, страны ЕС больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО.