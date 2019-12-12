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Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11,28 тыс. руб. Законопроектом его размер увеличивается на 850 руб., или 7,5%. Таким образом, предполагается, что с 1 января 2020 года МРОТ будет установлен в размере 12,13 тыс. руб. Эта сумма составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

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Авторы инициативы рассчитывают, что с принятием закона вырастет зарплата у почти 3,2 млн россиян, половина из которых трудятся в государственных и муниципальных учреждениях. Как ранее сообщил глава Минтруда Максим Топилин, на реализацию законопроекта потребуется 20,9 млрд руб. из федерального бюджета и бюджетов регионов.

Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ 30 сентября. Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил его 16 октября.

Теги: МРОТ, Госдума, законопроект
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