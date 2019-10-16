Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенный правительством РФ законопроект об увеличении МРОТ. Документы опубликованы в электронной базе Госдумы.

В соответствии с проектом закона с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 7,5% (850 руб.) до 12 130 руб. При этом в некоторых субъектах РФ, где существуют региональные набавки, общий рост МРОТ может составить 2 тыс. руб.

Как следует из заключения думского комитета, рост «минималки» потребует расходов в размере 20,9 млрд руб. Три четверти средств будут выделены из региональных бюджетов, остальные — из федеральной казны.

Предполагается, что депутаты рассмотрят проект закона в первом чтении на предстоящей пленарной неделе.

С 2019 года МРОТ приравнен к прожиточному минимуму трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении минимального размера оплаты труда 30 сентября. На данный момент МРОТ составляет 11 280 руб.