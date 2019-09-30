Проект об увеличении минимального размера оплаты труда внесли в Госдуму

Правительство направило в Госдуму проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты.

В данный момент размер МРОТ составляет 11,28 тыс. руб. Согласно тексту законопроекта, с 1 января 2020 года предлагается установить МРОТ в размене 12,13 тыс. руб., что на 850 руб. (7,5%) больше текущего.

В пояснительной записке к документу уточняется, что увеличенный МРОТ равен 100% от прожиточного минимума по данным за второй квартал 2019 года. С принятием проекта закона повысится зарплата около 3,2 млн россиян, рассчитывают в правительстве. Для повышения МРОТ необходимо 20,9 млрд руб. из средств бюджетов регионов России и федерального бюджета страны.

С идеей повысить прожиточный минимум Минтруд выступил еще в июле. Правительство одобрило предложение Минтруда 19 сентября.

