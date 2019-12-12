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Политика ,  
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В Госдуме оценили слова о «капитуляции» ФРГ из-за «Северного потока-2»

Если немецкое правительство думает о своем народе и компаниях, оно должно быть заинтересовано в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова спикера фракции «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре о «капитуляции» Германии перед США из-за строительства газопровода.

«Северный поток-2» — это не газпромовский проект, а консорциум крупных энергетических компаний, в котором «Газпром» является одним из игроков», — напомнил Ананских.

По его словам, российский газ на 25–30% дешевле сжиженного природного газа. К тому же Москва является для Берлина надежным партнером в газовой отрасли, так как за более чем полувековую историю поставок этого топлива не было никаких сбоев и нарушений контрактов.

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в разговоре с РБК отметил важность «Северного потока-2» не только для Германии, но и для всей Европы.

«Германия является крупнейшим потребителем российского газа — порядка 55 млн «кубов» получает. Они приняли решение с 2022 года выводить из эксплуатации ядерную энергетику и снижать угольную генерацию — она на сегодня составляет около 40%», — сказал Завальный.

По его словам, газ — единственное топливо, которое может помочь Германии достичь экономических целей в такой ситуации, которые они перед собой ставят.

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«Он напрямую поставляется с Ямала, это на 1800 км «дешевле», чем месторождения Уренгоя и Ямбурга. В этом смысле «Северный поток-2» идеально подходит. Поэтому в свое время инициатива его строительства принадлежала именно германским компаниям», — сообщил Завальный.

При этом депутат отметил экономическую зависимость ФРГ от Соединенных Штатов: «Они испытывают серьезное давление со стороны американцев. Германия имеет большие объемы на американском рынке автомобилей, золотой запас Германии находится в США. Они заявили, что будут брать американский сжиженный природный газ, чтобы хоть как-то успокоить Америку», — сказал он.

Тем не менее, по мнению Завального, «Северный поток-2» будет достроен в любом случае.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. 11 декабря палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, который предусматривает санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Теги: «Северный поток - 2», Россия, Германия, новости РБК
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