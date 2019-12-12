В Госдуме оценили слова о «капитуляции» ФРГ из-за «Северного потока-2»

Если немецкое правительство думает о своем народе и компаниях, оно должно быть заинтересовано в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова спикера фракции «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре о «капитуляции» Германии перед США из-за строительства газопровода.

«Северный поток-2» — это не газпромовский проект, а консорциум крупных энергетических компаний, в котором «Газпром» является одним из игроков», — напомнил Ананских.

По его словам, российский газ на 25–30% дешевле сжиженного природного газа. К тому же Москва является для Берлина надежным партнером в газовой отрасли, так как за более чем полувековую историю поставок этого топлива не было никаких сбоев и нарушений контрактов.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в разговоре с РБК отметил важность «Северного потока-2» не только для Германии, но и для всей Европы.