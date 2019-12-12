На шинном заводе в Калуге загорелся цех вулканизации

На шинном заводе компании Continental в Калуге произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Произошло возгорание в цехе вулканизации. Изначально было просто сильное задымление. Пожарное подразделение присвоило возгоранию второй номер, но по разбору ситуации его отменили», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что возгорание было рядовым, его ликвидировали в течение 12 минут. Пострадавших в результате происшествия нет.

Днем 11 декабря в Екатеринбурге на территории завода лакокрасочных изделий произошел пожар. По данным МЧС, возгорание произошло из-за разлитой краски. Огонь удалось локализовать на площади 800 кв. м.

Огонь подобрался к емкостям с готовой продукцией завода, после чего начали взрываться бочки с краской. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.