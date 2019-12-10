На заводе в Петербурге произошел пожар

В одном из цехов Кировского завода в Петербурге произошло возгорание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«Был разлит металл в одном из цехов», — сказали в пресс-службе. Отмечается, что площадь возгорания составила 40 кв. м, оно было ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода уточняет, что пожар произошел в цехе дочерней структуры завода — АО «Металлургический завод «Петросталь». При разливе стали произошел всплеск металла, который попал на кабели, из-за чего и произошло возгорание, сообщили в пресс-службе предприятия.

ПАО «Кировский завод» — одна из крупнейших российских промышленных компаний машиностроительного профиля. В 2009 Кировский завод включили в перечень системообразующих предприятий России, сообщается на сайте компании.