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На Уральском заводе лакокрасочных изделий произошел пожар

В Екатеринбурге произошел пожар на территории Уральского завода лакокрасочных изделий, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Видео: МЧС России

Информация о пожаре поступила в 11:58 по местному времени (9:58 мск). По предварительным данным, причиной возгорания стала разлитая краска. Площадь пожара составляет 800 кв.м.

Уточняется, что существует угроза обрушения кровли ангара. 

Ранее, 10 декабря, в Петербурге произошел пожар в одном из цехов Кировского завода. По данным МЧС, причиной возгорания стал разлившийся металл. Площадь пожара составила 40 кв.м. В пресс-службе завода сообщали, что пожар произошел в цехе дочерней структуры предприятия — АО «Металлургический завод «Петросталь».

Теги: Екатеринбург, пожар, лакокрасочная продукция
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