На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы

На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как уточнили в МЧС, взорвались бочки с краской. «Да, в ангаре, в котором происходил пожар, были складированы бочки с готовой продукцией, они взрывались», — сказали в пресс-службе.

Портал «E1» опубликовал видео с моментом взрыва. На кадрах видны клубы черного дыма, а затем поднимающийся вверх огненный гриб.

Согласно информации МЧС, по состоянию на 14:02 по местному времени (12:02 мск) пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м. При этом в ведомство поступила информация об одном пострадавшем.