В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений об угрозе взрыва

В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений об угрозе взрыва

В Москве эвакуировали 13 районных судов, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Эвакуация проводилась в Кунцевском, Чертановском, Зюзинском, Тверском, Мещанском, Хорошевском, Перовском, Хамовническом, Щербинском, Коптевском, Головинском, Тимирязевском, Савеловском районных судах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверок часть учреждений возобновила свою работу. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда уточняет, что суды эвакуировали из-за электронного сообщения о заложенных взрывных устройствах.

В Санкт-Петербурге, по данным объединенной пресс-службы судов, эвакуированы были Петродворцовый, Приморский, Октябрьский, Куйбышевский, Смольнинский и Сестрорецкий суды.

В Приморский и Смольнинский суды пришли электронные письма, в которых говорится о минировании в общей сложности 45 станций петербургского метро. В их числе «Гостиный Двор», «Адмиралтейская», «Площадь Восстания», «Сенная площадь» и другие.