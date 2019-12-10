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В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге снова прошла эвакуация судов из-за сообщений о минировании, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram. Речь идет об Петродворцовом, Смольнинском, Приморском, Выборгском, Невском и Сестрорецком районных судах.

В 10:04 по местному времени (совпадает с московским) в Telergam-канале объединенная пресс-служба опубликовала фото распечатанного сообщения, которое пришло на почту Петродворцового суда. Там говорилось о минировании суда и ряда школ и лицеев. Суд начал эвакуацию.

После этого в пресс-службе сообщили об эвакуациях в Смольнинском, Приморском, Выборгском, Невском и Сестрорецком суде. Также было опубликовано полученное Невским судом сообщение о минировании суда и ряда станций метро.

На момент публикации материала Петродворцовый, Невский, Смольнинский, Выборгский и Сестрорецкий суды вернулись к работе.

Ранее 10 декабря в разные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга поступили сообщения о бомбах на станциях метро. В Москве по состоянию на 11:00 мск экстренные службы проверяли 35 различных объектов, в том числе 26 станций метро.

Общество
В Москве и Петербурге сообщили о минировании десятков станций метро

Волна эвакуаций московских и петербургских судов из-за угроз минирования началась 28 ноября. Тогда авторы угрозы утверждали, что атаки не закончатся, пока «Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX» (орфография сохранена).

Теги: Санкт-Петерубрг, бомба, суд, эвакуация
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