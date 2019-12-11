В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — важный момент для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, однако положительных сдвигов в этих отношениях пока не наблюдается. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Другое дело, что, конечно, пока не приходится говорить о каких-то позитивных, скажем так, сдвигах в наших двусторонних отношениях», — отметил Песков.

Лавров встретился с Трапом 10 декабря в ходе своего визита в Вашингтон. По словам главы российского МИДа, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. Он также отметил, что обе стороны нацелены прилагать больше усилий для достижения конкретных результатов в тех областях, где Россия и США могут «длительно, взаимовыгодно и результативно работать». Сам Трамп заявил, что провел с российским министром «очень хорошую встречу».

Лавров также встретился с госсекретарем США Майком Помпео. В ходе переговоров они согласились, что лучше не ставить отношения России и Соединенных Штатов на паузу. При этом Лавров заметил, что совместной работе двух стран мешает «волна подозрений, которая захлестнула Вашингтон».