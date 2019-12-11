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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает агентство Anadolu.

Информацию о телефонных переговорах также подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.

Ранее о предстоящем телефонном разговоре российского и турецкого лидеров сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин.

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9 октября текущего года Турция начала военную операцию «Источник мира» против курдских формирований «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана». Против операции резко выступили США и европейские страны. 22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи и подписали меморандум, согласно которому Турция обязалась завершить операцию. Кроме того, стороны договорились о проведении совместного патрулирования на границе Сирии и Турции. В конце октября в Минобороны России заявили о выполнении условий меморандума России и Турции «в полном объеме». 7 декабря Эрдоган заявил, что турецкие войска покинут территорию Сирии, только когда об этом попросит сирийский народ.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия
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