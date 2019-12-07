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Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии

Турецкие военнослужащие покинут территорию Сирии, только когда об этом попросит сирийский народ. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Стамбуле, передает телеканал NTV.

По словам турецкого президента, Анкара не станет выводить войска до тех пор, пока народ Сирии не скажет: «Спасибо, вы уже можете уходить». Эрдоган также отметил, что Турция намерена «до конца» использовать свои «вытекающие из международного права» полномочия в Сирии.

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9 октября этого года Турция объявила о начале военной операции «Источник мира», направленной против курдских формирований «Отряды народной самообороны» (YPG) и Рабочей партии Курдистана, которые Анкара считает террористическими. С критикой действий Турции выступили страны Европы и США, впоследствии Вашингтон ввел санкции в отношении турецких чиновников.

17 октября США и Турция достигли договоренности о приостановлении операции Анкары на 120 часов в обмен на снятие Вашингтоном санкций. 22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, согласно которому Анкара обязалась прекратить наступление и предоставить курдским отрядам время на то, чтобы отойти от границы. Там была создана зона безопасности, патрулированием которой занимаются сирийские и российские военные.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Сирия
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