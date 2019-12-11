Прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-замглавы «Росгеологии»

Прокурор запросил три с половиной года колонии общего режима для бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Ганижева (Горринга), передает «РИА Новости».

По данным следствия, Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил взятку от предпринимателя за осуществление деятельности в районе. Сумма взятки составила 19 млн руб. и выплачивалась с июня 2009 года по сентябрь 2010 года. Когда предприниматель перестал переводить деньги, Ганижев запросил еще более 5 млн руб. В феврале 2011 года он получил эту сумму и должен был передать ее Газейкину, но его задержали.

На Ганижева завели дело о посредничестве во взятке. На допросе он признал вину. В качестве меры пресечения суд избрал подписку о невыезде. Однако после того, как Ганижев скрылся, меру пресечения заменили на реальный срок.

Ганижев, находясь в розыске, сменил фамилию на Горринга и устроился на высокий пост в «Росгеологию». В январе Горринг обратил на себя внимание в результате скандала из-за видеозаписи игрового стрима на сервисе Twitch, в котором он рассказал о сексуальных отношениях с подчиненными. После этого Горринга уволили из компании.