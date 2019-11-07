Дело экс-замдиректора «Росгеологии» Горринга направили в суд

Следователи завершили расследование дела против экс-замдиректора «Росгеологии» Руслана Ганижева (Горринга) и передали его в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте СК России.

Следствие установило, что Руслан Ганижев, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил взятку в размере более 19 млн руб. от предпринимателя за осуществление деятельности в районе. Сумма переводилась с июня 2009 года по сентябрь 2010 года.

После того как предприниматель перестал переводить деньги, Ганижев потребовал более 5 млн руб. В результате в феврале 2011 года он получил указанную сумму, которую позднее должен был передать Газейкину. Однако его задержали.

На допросе он признался в содеянном. Тогда речь шла о деле, возбужденном по статье УК о посредничестве во взятке. Суд избрал в качестве меры пресечения подписку о невыезде, но после этого Ганижев скрылся. Меру пресечения ему заменили на реальный срок.