Совфед одобрил закон о введении электронных трудовых книжек

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о введении в России с 2020 года электронных трудовых книжек. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки в Трудовой кодекс предусматривают, что работник может получать информацию о своей трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Эти сведения можно получить у работодателя, в Пенсионном фонде, МФЦ или на портале госуслуг.

Со своей стороны работодатель обязан ежемесячно передавать данные о трудовой деятельности сотрудников в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. В течение всего следующего года сотрудник должен подать работодателю письменное заявление о продолжении ведения трудовой книжки или о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности. Если сотрудник запросил предоставление сведений, трудовая книжка выдается ему на руки, а работодатель освобождается от ответственности за ее хранение.