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Совфед одобрил закон о введении электронных трудовых книжек

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о введении в России с 2020 года электронных трудовых книжек. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки в Трудовой кодекс предусматривают, что работник может получать информацию о своей трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Эти сведения можно получить у работодателя, в Пенсионном фонде, МФЦ или на портале госуслуг.

Со своей стороны работодатель обязан ежемесячно передавать данные о трудовой деятельности сотрудников в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

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Закон вступит в силу 1 января 2020 года. В течение всего следующего года сотрудник должен подать работодателю письменное заявление о продолжении ведения трудовой книжки или о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности. Если сотрудник запросил предоставление сведений, трудовая книжка выдается ему на руки, а работодатель освобождается от ответственности за ее хранение.

Если ни одно из заявлений не будет подано, работодатель продолжит вести книжку в соответствии с Трудовым кодексом. С 2021 года у всех впервые поступающих на работу трудовые книжки будут электронными.

Соответствующие поправки в трудовое законодательство внесли на рассмотрение нижней палаты парламента летом 2019 года. Закон о введении электронных трудовых книжек Госдума в третьем и окончательном чтении приняла 3 декабря. 

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предстоящие изменения в трудовое законодательство коснутся 60 млн работников и 8,4 млн организаций.
 

Теги: трудовая книжка, Совет Федерации, закон
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