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Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек. Соответствующие документы опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправки в трудовое законодательство были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента летом 2019 года. Они предусматривают формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. До 30 июня следующего года работодатель должен известить своих сотрудников о возможности отказаться от электронных трудовых книжек в пользу классических бумажных. Те, кто не обратится с таким заявлением, в 2021 году получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. С 2021 года все новые трудовые книжки будут уже электронными.

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Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Закон также предусматривает ежемесячную передачу информации о трудовой деятельности сотрудников работодателем в Пенсионный фонд РФ. Эти сведения сам работник сможет контролировать через личный кабинет на портале ПФР. Если работодатель исказит данные, то он обязан их исправить по письменному заявлению сотрудника.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения в трудовом законодательстве затронут 60 млн работников и 8,4 млн организаций, в том числе и индивидуальных предпринимателей. Он напомнил, что документ об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес, особенно крупные компании.

В мае 2019 года Пенсионный фонд сообщил, что оцифровал все трудовые книжки граждан страны в рамках подготовки к внедрению электронных трудовых книжек.

Теги: трудовое законодательство, Государственная дума
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