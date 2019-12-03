Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек. Соответствующие документы опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправки в трудовое законодательство были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента летом 2019 года. Они предусматривают формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. До 30 июня следующего года работодатель должен известить своих сотрудников о возможности отказаться от электронных трудовых книжек в пользу классических бумажных. Те, кто не обратится с таким заявлением, в 2021 году получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. С 2021 года все новые трудовые книжки будут уже электронными.

Закон также предусматривает ежемесячную передачу информации о трудовой деятельности сотрудников работодателем в Пенсионный фонд РФ. Эти сведения сам работник сможет контролировать через личный кабинет на портале ПФР. Если работодатель исказит данные, то он обязан их исправить по письменному заявлению сотрудника.