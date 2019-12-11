СМИ сообщили о признании Меркель Путина победителем на саммите в Париже

По окончании саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина победителем. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«Сегодня ты победитель», — заявила она, когда лидеры шли на пресс-конференцию по итогам переговоров.
Издание отметило, что канцлер Германии сказала эти слова «без особой радости».
При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал «ничьей» итоги переговоров в «нормандском формате». «Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что ничья», — подчеркнул он.