СМИ сообщили о признании Меркель Путина победителем на саммите в Париже

Встреча в «нормандском формате» с участием Франции, Германии, России и Украины завершилась в Париже 9 декабря. После окончания саммита Зеленский и Путин провели двусторонние переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех», а также «разблокировали» газовый вопрос.

По итогам саммита был принят документ по урегулированию ситуации в Донбассе.