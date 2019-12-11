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С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель со спутником ГЛОНАСС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.

Запуск состоялся в 11:54 по московскому времени. Уточняется, что предстартовые операции и старт ракет были проведены в штатном режиме. Также от ракеты-носителя отелился разгонный блок «Фрегат».

Как сообщал источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли, запуск был перенесен из-за того, что третья ступень ракеты оказалась не готова к полету. Другой источник рассказал агентству, что новый спутник должен заменить на орбите «Глонасс-М» с системным номером 742, который перестал функционировать в августе этого года, отработав свой гарантийный срок в семь лет.

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Ранее, 25 ноября с Плесецка была запущена ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником, разработанным в интересах Минобороны. На следующий день от ракеты носителя штатно отделился блок выведения вместе со спутником.

Теги: «Глонасс», Плесецк, спутник
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