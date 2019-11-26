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Технологии и медиа ,  
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Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Головная часть ракеты отделилась от второй ступени РН «Союз-2.1в» в 21:00 (мск). Выведение космического аппарата на расчетную орбиту блоком выведения «Волга» займет несколько часов, отметили в ведомстве.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» состоялся 25 ноября в 20:52 (мск). Его осуществил боевой расчет Космических войск ВКС России с испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

3 ноября Минобороны провело успешный запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М». Спустя несколько часов после запуска аппарат вывели на орбиту.

Теги: космодром Плесецк, военный спутник, «Союз-2.1в», Минобороны России
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