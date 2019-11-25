Минобороны отчиталось об успешном запуске «Союза» с военным спутником

Минобороны отчиталось об успешном запуске «Союза» с военным спутником

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военного космодрома в Плесецке. Об этом сообщили Минобороны, передает «РИА Новости».

Запуск состоялся в 20:52 (мск). «Союз-2.1в» должен вывести на орбиту космический аппарат, разработанный в интересах Минобороны России.

В 21:00 (мск) военный спутник отделился от второй ступени РН «Союз-2.1в». Выведение космического аппарата на расчетную орбиту блоком выведения «Волга» займет несколько часов.

Военный космодром «Плесецк» расположен в Архангельской области. В начале ноября с этого космодрома была успешно запущена ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».