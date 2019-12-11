Глава РЖД спрогнозировал двукратный рост чистой прибыли в 2020 году

РЖД удвоят чистую прибыль — с 27 млрд руб. в 2019 году до 50 млрд руб. в 2020 году, сообщил на итоговом заседании правления госмонополии ее генеральный директор Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на конъюнктурные изменения, снижение индексации тарифов, чистая прибыль должна составить в 2020 году 50 млрд руб.», — сказал Белозеров. Компания направит прибыль на выполнение своих инфраструктурных проектов, добавил он.

Таких результатов компания может добиться в том числе за счет оптимизации издержек на сумму почти 120 млрд руб. «Наша задача — максимально задействовать инструменты во всех сегментах <...> идти по пути сокращения удельного расхода топлива и электроэнергии на тягу поездов», — привел пример Белозеров.

В ноябре министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что чистая прибыль РЖД за 2019 год составила 27 млрд руб. Он положительно оценил результаты РЖД за прошедший год, отметив рост грузовых и пассажирских перевозок. Дитрих также добавил, что для сохранения прироста в грузовом и пассажирском сообщении до 2022 года компания закупит 401 вагон «Ласточек», 237 вагонов для пригородных перевозок и 1799 пассажирских вагонов для Федеральной пассажирской компании (ФПК). К тому же, отметил он, госмонополия закупит 1800 локомотивов для грузовых перевозок.