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Медведев провел совещание о планах РЖД в поезде Новосибирск — Барнаул
В поезде, едущем из Новосибирск в Барнаул, глава правительства обсуждает инвестпрограмму РЖД с руководителем госкомпании Олегом Белозеровым
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 097,04 +0,26% Купить
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Видео: Корреспондент РБК Мария Кокорева

Председатель правительства Дмитрий Медведев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров проводят совещание по инвестиционной программе госмонополии на 2020 год в поезде Новосибирск — Барнаул, передает корреспондент РБК.

Обычный скорый поезд проезжает это расстояние из Новосибирска до Барнаула примерно за четыре-пять часов, следует из информации на сайте РЖД. Однако Медведев едет в спецпоезде из девяти вагонов, в котором обычных пассажиров нет — только официальные лица и журналисты. Как ожидается, поезд пробудет в пути около трех часов.

В одном из вагонов установлен стол для заседаний, за которым и сидят участники совещания. Справа от премьера Дмитрия Медведева сидят его заместитель Максим Акимов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и замглавы ФАС Александр Редько, справа — министр транспорта Евгений Дитрих. Напротив премьер-министра на другой стороне стола — гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Общество
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

В начале октября сообщалось, что РЖД заложили в проект своей инвестиционной программы на 2020–2022 годы возможность строительства моста на Сахалин — «железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского». Строительство этой железнодорожной линии внесено в проект инвестпрограммы с пометкой, что оно «зависит от параметров привлечения бессрочных облигаций с гарантированной доходностью до 250 млрд руб.».

На 12–13 ноября назначена рабочая поездка Медведева в Сибирский федеральный округ. По данным пресс-службы правительства, в Новосибирске Медведев посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где провел совещание о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. По прибытии в Барнаул глава правительства намерен встретиться с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а 13 ноября — провести в селе Санниково Алтайского края совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации национальных проектов.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев, РЖД, поезд
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