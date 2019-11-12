В поезде, едущем из Новосибирск в Барнаул, глава правительства обсуждает инвестпрограмму РЖД с руководителем госкомпании Олегом Белозеровым

Видео: Корреспондент РБК Мария Кокорева

Председатель правительства Дмитрий Медведев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров проводят совещание по инвестиционной программе госмонополии на 2020 год в поезде Новосибирск — Барнаул, передает корреспондент РБК.

Обычный скорый поезд проезжает это расстояние из Новосибирска до Барнаула примерно за четыре-пять часов, следует из информации на сайте РЖД. Однако Медведев едет в спецпоезде из девяти вагонов, в котором обычных пассажиров нет — только официальные лица и журналисты. Как ожидается, поезд пробудет в пути около трех часов.

В одном из вагонов установлен стол для заседаний, за которым и сидят участники совещания. Справа от премьера Дмитрия Медведева сидят его заместитель Максим Акимов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и замглавы ФАС Александр Редько, справа — министр транспорта Евгений Дитрих. Напротив премьер-министра на другой стороне стола — гендиректор РЖД Олег Белозеров.